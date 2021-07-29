Türkiye Bitlis'te koronavirüs alarmı! 3 köy karantinaya alındı

Bitlis'te koronavirüs alarmı! 3 köy karantinaya alındı

Türkiye

Bitlis'te koronavirüs alarmı! 3 köy karantinaya alındı

Bitlis'te merkeze bağlı 3 köyde koronavirüs vakalarının artması üzerine köylere giriş ve çıkış yasaklandı.

29 Temmuz 2021, Perşembe 11:13 Son Güncelleme:
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Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, merkeze bağlı Yumurtatepe, Ekinli ve Başhan köylerinde de yeni vakalar tespit edildi. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, bu yerleşim yerlerinin karantinaya alınmasına karar verildi.

Bitlis Valiliği'nde yapılan açıklamada, "İl merkezine bağlı Yumurtatepe, Ekinli ve Başhan köylerinin 28 Temmuz 2021 saat 23:59 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köylerin giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir” denildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)

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