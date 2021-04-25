Bitlis’te peş peşe korkutan depremler
AFAD’tan yapılan peşe peşe son dakika açıklamalarına göre Bitlis’in Hizan ilçesinde 20 dakika arayla 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
25 Nisan 2021, Pazar 12:36 Son Güncelleme:
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Bitlis’in Hizan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD’tan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 12.20’de gerçekleşen deprem yerin yaklaşık 18.79 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Bu depremden yaklaşık 20 dakika sonra bir açıklama daha yapan AFAD saat 12.39'da 4.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha olduğunu bildirdi.
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