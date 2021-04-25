Bitlis’te peş peşe korkutan depremler

Bitlis’in Hizan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD’tan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 12.20’de gerçekleşen deprem yerin yaklaşık 18.79 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Bu depremden yaklaşık 20 dakika sonra bir açıklama daha yapan AFAD saat 12.39'da 4.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha olduğunu bildirdi.