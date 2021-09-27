Türkiye Bitlis'te teröristlere ait patlayıcılar ile 22 el bombası imha edildi

Bitlis'te teröristlere ait patlayıcılar ile 22 el bombası imha edildi

Türkiye

Bitlis'te teröristlere ait patlayıcılar ile 22 el bombası imha edildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş patlayıcılar, 22 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

27 Eylül 2021, Pazartesi 21:04 Son Güncelleme:
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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki'nin Kapaklı köyü Küllüce Ana Barınma Alanı kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldı.

"Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Doğan 2021-143" adı verilen operasyonda, Kapaklı köyü kırsalında kayalıkların dibinde toprağa gömülü bidonda 10 kilogram fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı, 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 el bombası, 6 el bombası fünyesi ve sis kutusu ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

AA

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