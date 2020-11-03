Türkiye Bitlis'te TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı var

Bitlis'te TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı var

Türkiye

Bitlis'te TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı var

Bitlis'te TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

03 Kasım 2020, Salı 17:11 Son Güncelleme:
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Bitlis'te tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ve yolcu otobüsü çarpıştı.

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Kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı. 

Yolcu otobüsünde sıkışan 1 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.

Kaza nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

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