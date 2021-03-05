Ekonomi Bitlis'teki helikopter enkazından ilk görüntüler geldi

Bitlis'teki helikopter enkazından ilk görüntüler geldi

Ekonomi

Bitlis'teki helikopter enkazından ilk görüntüler geldi

Son dakika haberine göre: Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede ekipler inceleme başlattı. 11 şehit verdiğimiz enkazdan ilk görüntüler geldi.

05 Mart 2021, Cuma 10:34 Son Güncelleme:
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Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı.



Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderilirken, yaralı 2 askerin tedavisi ise devam ediyor.


5 KİLOMETRE UZAKLIKTA

AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri, helikopterin düştüğü bölgede incelemelere başladı.



Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne gelen ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine ulaştı.

Bölgede incelemelerine devam eden TSK, kısa sürede kaza kırımının yaşandığı yerin yakınına sahra çadırları kurdu.

Kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, jandarma ekipleri de Çekmece köyünde önlem alıp, kaza bölgesine gidişlere izin vermedi.

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