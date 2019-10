Bitmeden Fark Et Her yıl ülkemizde 3500 çocuk kansere yakalanmaktadır. Nükslerle bu oran 5000 çocuğa ulaşmaktadır. Ne yazık ki; dünyada her dünyada her 3 saatte bir çocuğa kanser tanısı konmaktadır. Çocuklarda dördüncü ölüm nedenini çocukluk çağı kanserleri oluşturmaktadır. Tüm çocukluk çağı kanserlerinde iyileşme oranı yüzde 70 detayda artabilmektedir. Bu nedenle erken tanı dolayısıyla farkındalık çok fazla önem kazanmaktadır.