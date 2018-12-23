Bitmediniz... Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak yolda sürüklenmesi yürekleri burktu

23 Aralık 2018, Pazar 00:11
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Bitmediniz... Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi

Amasya'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Zübeyde Hanım Caddesi civarında seyir halinde olan bir otomobilin arkasına iple bağlanan köpeğin yolda uzun süre sürüklendiği görüldü. 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Tepki gösteren hayvanseverlerin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. 

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