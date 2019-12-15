Bitsin, bitmesin tartışması

Oyuncu Bade İşçil 2019 için “Bu yıl artık bir an önce bitsin. İple çekiyorum. Her gün takvime bakıp kaç gün kaldı sayıyorum” dedi.

Bade İşçil bu yıl istediği bir dizi ya da sinema filminde oynayamadı. Her röportajında da yalnızlıktan yakındı.

Demet Şener ise “2019 hiç bitmesin. Hayatımın en güzel yıllarından biriydi. Keşke 2020’de böyle geçse” diyor.

Şener’e bunu düşündüren sebep ise yıllar önce bıraktığı mesleğine dönmesi ve Cenk Küpeli ile evlenmesi.

Müge Dağıstanlı

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