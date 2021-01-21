Bıttım sabununun faydaları nelerdir?

1- Sivilcelerin kısa bir süre içinde geçmesini sağlar:

Özellikle yağlı bir cilde sahip olan kişilerde çıkan sivilcelerin geçmesi zaman alabilir. Bunun nedeni ciltteki yağ dokusunun sürekli olarak sivilceleri beslemesi ve kurumasına engel olmasıdır. Bıttım sabunu ise halk arasında ''inatçı'' olarak nitelendirilen en büyük sivilcelerin bile kısa süre içerisinde kurumasını sağlar.

2- Kistik ve Fungal akneleri geçirir:

Kistik ve Fungal akneler, geçmesi en zor akne türlerinin başında geliyor. Yüzün her bölgesinde çıkabilen ve ağrıya neden olan bu akneleri geçirmek için de bıttım sabunu kullanılabilir.

3- Siyah noktaların çıkmasını önler:

Bıttım sabunu ölü hücreleri temizlediği için yüz bölgesinde siyah noktaların çıkmasını önler.

4- Cildi besler:

Tamamen organik olan bıttım sabunu cildin çok daha canlı görünmesini sağlar. Yaşlanmaya bağlı olarak çıkan kırışıkları giderir. Gözeneklerin açılmasında ve cildin hava almasında etkilidir.

5- Kepek sorununun önüne geçer:

Bıttım sabunu sadece cilt değil saç sağlığına da iyi gelir. En sık görülen cilt sorunlarından biri olan kepeğin önüne geçmek için düzenli aralıklarla bıttım sabunu kullanılabilir. Saç derisinin canlanmasını sağlayan bu özel sabun kepekleri giderir. Derideki hücreler yenilendiği için tekrar kepek çıkmasını önler.

6- Saç dökülmesini önler:

Özellikle uzun saçlı bireylerde saç dökülmesi problemi çok daha sık görülür. Bıttım sabunu saç diplerine masaj yapılarak sürüldüğü takdirde dökülmelerin önüne geçer.

7- Saçların daha hızlı uzamasını sağlar:

Saçların da oksijene ihtiyacı vardır. Yeteri kadar oksijen alamayan saçlarda kırılmalar görülür. Bununla birlikte saçların uzama hızı da aynı oranda düşer. Tüm bunların önüne geçmek için haftada 2 ya da 3 kez bıttım sabunu kullanılabilir.

8- Egzama yaralarını geçirir:

Egzama, en sık görülen deri hastalıklarından biridir. Bıttım sabunu egzama sonucu sertleşen derinin yumuşamasını sağlar. Periyodik aralıklarla kullanıldığı takdirde egzama yaralarını çok daha kısa bir sürede geçirir.

9- Diğer cilt hastalıklarının da iyileşmesini sağlar:

Sadece egzama değil sedef ve mantar gibi hastalıkların alternatif tedavisinde de bıttım sabunu kullanılabilir.

10- Varislere iyi gelir:

Varislerin neden olduğu kaçıntıyı gideren bıttım sabunu varis izlerinin geçmesinde de oldukça etkilidir.

Bıttım sabununun zararları nelerdir?

1- Bıttım sabunu bazı saçların kurumasına neden olabilir. Bunun önüne geçmek için sabunu duruladıktan sonra saç kremi kullanılmalıdır.

2- Göze kaçan bıttım sabunu gözlerin kısa süreliğine yanmasına neden olur.

Bıttım sabununun ne işe yarar?

Bıttım sabununun işe yaraması için doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Sabunu saçlara ya da sakallara sürerken deriyle temas etmesine özen gösterilmeli. En az 3 -4 dakika boyunca bekledikten sonra ılık suyla durulanmalıdır. Bu sayede derilerdeki hücreler yenilenir.

Siirt'e özel bu sabunun kullanım sıklığı da önem arz ediyor. Bıttım sabunu haftada en az 2 gün kullanılmalı. İçeriğindeki menengiç yağı ve bıttım meyvesindeki mineraller cildin canlanmasını ve ölü derilerin temizlenmesini sağlar.

Bıttım sabunu nerede bulunur, nasıl alınır?

Bıttım sabunu cilt bakım ürünü satan mağazalardan ve aktarlardan temin edilebilir. Bu sabunu online satış mağazalarından tekli ve set olarak sipariş etmek de mümkün. Satın almadan önce ürün içeriği kontrol edilmeli ve ''gerçek'' bıttım sabunu alındığından emin olunmalıdır.









Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.