Biyomedikal Mühendisliği taban puanları açıklandı mı? Biyomedikal Mühendisliği başarı sıralamaları ve taban puanları…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 2,5 milyonun üzerinde aday katıldı. YKS’nin ardından TYT-AYT net hesaplamaları ve YKS puan hesaplamaları internette gündem oldu. Adayların en çok merak ettiği konuların başında bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve net ortalamaları geliyor. Özellikle de Biyomedikal Mühendisliği taban puanları internette en çok aratılan konuların başında geliyor. İşte Biyomedikal Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları…
Yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin katıldığını Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haftasonu gerçekleştirildi. Şimdi de adayların gözü ÖSYM tarafından açıklanacak YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda. Adaylar internette YKS puanı hesaplama, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, TYT- AYT net hesaplama gibi konuları merak ediyor. Bunların başında da Biyomedikal Mühendisliği taban puanları geliyor. İşte Biyomedikal Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları…
Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018’deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018’de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor. Tercih döneminde adaylara yol gösteren tüm bu bilgiler internette merak ediliyor.
Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek.
2018 yılı Biyomedikal Mühendisliği taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız
Biyomedikal Mühendisliği (SAY) programlarına yerleşen son kişinin netleri için tıklayınız