Biyonik kadın Winter Mraz, görenleri şaşırtıyor
Ağır bir trafik kazası geçiren 31 yaşındaki Winter Mraz’ın vücuduna birçok implant takıldı.“Vücuda implant takılıyorsa,başka yararlı şeyler de takılabilir” diye düşünen kadın,vücudunu modifiye edip adeta bir robota döndü.
ABD’li Winter Mraz (31) yıllar önce bir trafik kazası geçirdi. Ölümden döndüğü kazada kaburgası, bilekleri, diz kapakları karıldı. Kemiklerine platin implantlar takıldı. Diz kapakları 3 boyutlu yazıcıyla yeniden yapıldı. Bu implantların ardından İngiltere’ye yerleşen Winter Mraz vücudunu modifiye etmeye karar verdi. Önce sol elinin içine evinin kapısını açmasını sağlayacak çipli anahtar taktırdı.Ardından sağ elinin içine kredi kartı yerleştirdi. Sonra eğlence amacıyla parmak uçlarına mıknatıs taktırdı. Son olarak da parlak şeyleri sevdiği için koluna LED ışıklar yerleştirdi.
Winter Mraz “Bu implantlar birçok alanda hayatımı kolaylaştırdı. Artık anahtarımı, kredi kartımı unutmuyorum. Çünkü zaten ellerimin içindeler” dedi. Genç kadın ‘şimdilik’ yeni bir implant düşünmediğini söyledi.
https://www.instagram.com/p/B6VqFGmgufy/
Transhümanist insan
Winter Mraz, kendini transhümanist olarak adlandıran ve sayıları gün geçtikçe artan insanlardan biri. Transhümanist kişiler, insanları daha hızlı veya daha akıllı hale getirmenin makineler sayesinde olabileceğine ve kendilerinin geleceğin öncüleri olduklarına inanıyorlar. Bu durum şimdilik eğlenceden ibaret olsa da, bazıları mekanik vücut geliştirmelerinin bir gün hastalıkları ve sakatlıkları yok edebileceğine inanıyor.
https://twitter.com/dailystarpost1/status/1208042723250450432
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