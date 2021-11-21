Biyonik öğretmen: Protezler sayesinde mesleğine döndü

İngiltere’nin Datchet kasabasında ilkokul öğretmeni Kath Treganna (47) iki yıl önce aniden ateşlendi. Hastaneye kaldırıldı. Kan zehirlenmesi (sepsis) geçirdiği belirlendi. Bu süreçte 11 kalp krizi atlattı. Ama zehrin tüm vücudunu sarmaması için doktorlar iki kolu ve iki bacağının yarısını aldı. Bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata döndü. Mesleğini sürdürmek istiyordu. ‘Hero Arms’ adlı bir biyonik protez şirketi Treganna’ya uygun uzuvlar tasarlayabilirdi. Ama bu biraz pahalıydı. Uluslararası Londra Okulları kurumu bağış kampanyası başlattı.

SÜPER KAHRAMAN GİBİ

Gereken para toplandı. Fizik tedavisi devam ederken hazırlanan yeni biyonik uzuvlarını kullanmaya başladı. Bu protezler akıllı teknolojiye sahip. Üzerindeki sensörler, en ufak bir kas sinyalini bile algılıyor ve kişinin o uzvunu hareket ettirebilmesini sağlıyor. İşte öğretmen Kath de bu uzuvlar sayesinde yeniden çok sevdiği mesleğine dönebildi. Öğrencilerine sınıfta ders veriyor, tahtayı kullanabiliyor. Öğrencileri de ona süper kahraman gözüyle bakıyor. Robotik uzuvları sayesinde öğrenciler arasında eskisinden daha popüler olduğunu söylüyor.

Öğretmen Kath, diğer meslektaşları kadar aktif hareket edebiliyor. Öğretmen Kath Treganna, “Hayatımı eve gelen acil yardım ekibine borçluyum. Kan zehirlenmesi geçirdiğimi onlar anladı” diyor.