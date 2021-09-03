Haberler Zihin Sağlığı Haberleri Biyoşaman olmak ve şaman ritüelleri Biyoşaman olmak ve şaman ritüelleri Zihin Sağlığı Yeni serimiz Meraktan Soruyorum'un ilk bölümünde Eren Mutluay, Biyoşaman Zeynep Deniz Özden'i konuk aldı. Özden'in kendi hayat hikayesini, Türkiye'de Şamanizm'i ve Şaman ritüellerini anlattığı podcast yayınımız sizlerle. 03 Eylül 2021, Cuma 09:58 Son Güncelleme: 03.09.2021 09:58 YAZI BOYUTU Abone Ol Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. PAYLAŞ şifa Biyoşaman şaman Eren Mutluay Zeynep Deniz Özden Yazarlarımızdan Yarım kalmış bir aşk hikayesi Şule Özdemir İç sıkıntısı candır Çağla Güngör Omuz ağrılarınızı önemseyin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural 15 bin kişiyle Ay Döngüsü serisi Çetin Çetintaş Ceyda Düvenci'nin paylaşımını okuduğumda gözlerim doldu Buket Polat İlişkilere sıkılmadan devam edebilmenin 7 yolu Klinik Psikolog Pelin Hazer Vücuttaki vitamin ve mineral azalmasına dikkat Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor Yaşlı ebeveynlere sosyal mesafenin öneminden bahsetmek için 5 ipucu Diana Güler BUNLARI DA OKUYUN Survivor Merve Aydın dua istemişti! Kötü haberi duyurdu Muz kabuklarını kaynatıp suyunu içerseniz ne olur? Yaz kilolarından kurtulmanın yolları İrem Derici’nin babası Hulusi Derici 21 yıllık eşinden boşanıyor Mert Yavuzcan'ın acı günü