Zihin Sağlığı Biyoşaman olmak ve şaman ritüelleri

Biyoşaman olmak ve şaman ritüelleri

Zihin Sağlığı

Biyoşaman olmak ve şaman ritüelleri

Yeni serimiz Meraktan Soruyorum'un ilk bölümünde Eren Mutluay, Biyoşaman Zeynep Deniz Özden'i konuk aldı. Özden'in kendi hayat hikayesini, Türkiye'de Şamanizm'i ve Şaman ritüellerini anlattığı podcast yayınımız sizlerle.

03 Eylül 2021, Cuma 09:58 Son Güncelleme:
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