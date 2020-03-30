Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası nedir? Milli Dayanışma Kampanyası bağış hesap numaraları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Milli Dayanışma Kampanyasını başlattığını duyurdu ve 7 aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Peki Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası nedir? Milli Dayanışma Kampanyası bağış hesap numaraları hangileri? İşte detaylar.
30 Mart 2020, Pazartesi 21:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan," Kampanya için 7 aylık maaşımı bağışlıyorum." dedi.
Peki Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası nedir? Milli Dayanışma Kampanyası bağış hesap numaraları hangileri? İşte detaylar.
Milli Dayanışma Kampanyası’nda bağış yapabileceğiniz hesap numaraları:
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