Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan," Kampanya için 7 aylık maaşımı bağışlıyorum." dedi.

Peki Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası nedir? Milli Dayanışma Kampanyası bağış hesap numaraları hangileri? İşte detaylar.

Milli Dayanışma Kampanyası’nda bağış yapabileceğiniz hesap numaraları:







