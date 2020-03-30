Türkiye Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası nedir? Milli Dayanışma Kampanyası bağış hesap numaraları
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Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası nedir? Milli Dayanışma Kampanyası bağış hesap numaraları

Türkiye

Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası nedir? Milli Dayanışma Kampanyası bağış hesap numaraları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Milli Dayanışma Kampanyasını başlattığını duyurdu ve 7 aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Peki Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası nedir? Milli Dayanışma Kampanyası bağış hesap numaraları hangileri? İşte detaylar.

30 Mart 2020, Pazartesi 21:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan," Kampanya için 7 aylık maaşımı bağışlıyorum." dedi.

Peki Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası nedir? Milli Dayanışma Kampanyası bağış hesap numaraları hangileri? İşte detaylar.

Milli Dayanışma Kampanyası’nda bağış yapabileceğiniz hesap numaraları:



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