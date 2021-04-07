Biz böyle mi büyüdük?
Ebeveynlerden en sık duyulan serzenişler “Aman canım, biz böyle mi büyüdük? Annemizle babamız bize bir bakardı mum olurduk mum! Şimdiki çocukların psikolojisi hemen bozuluyor. Eskiden bunlara dikkat eden mi vardı?” şeklinde gelir. Onların tarafından baktığımda haksız olduklarını da söylemem. Haklı, şimdinin büyükanneleri zamanında, çocuk psikolojisi, bağlanma kuramları gibi meseleler pek gündem olmazdı. Ancak çocukların yetiştiği dünya değişiyor. Uzman Klinik Psikolog Zeynep Yetkin konu hakkında açıklamalarda bulundu.
07 Nisan 2021, Çarşamba 10:55 Son Güncelleme:
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Karşılaştıkları uyaran sayısı artıyor. Tüm bu farklılıklar, ilişki kurarken izlediğimiz yolları etkiliyor. Her ailenin ve kültürün gelenekleri, sahip çıktıkları kuralları olur. Bazı sınırlar değişen koşullara göre yeniden şekillendirilir. Değişime ayak uydururken kendini korumak, gelen değişimleri kabullenmeyi de kolaylaştırır.
Peki, ebeveyn değişen dünyayı göz ardı edip çocuğundan kendi küçüklüğündeki gibi davranmasını beklediğinde ne oluyor? “Beni anlamıyorlar!” Çocuk ve ergenlerin en sık dile getirdikleri serzeniş de bu oluyor. Onlar kendi gerçekliklerinin anlaşılmadığını hissediyorlar.
Bu, onların ebeveynlerinden uzaklaşmalarına, çatışmaların artmasına sebep oluyor. Bu uzaklaşmadaki makas açıldıkça kimse birbirini duyamıyor. Duyulmadıkça da bağırmaya başlıyorlar. Anlaşılmamışlığa yalnız hissetmek de ekleniyor. Böylece çocuklar ya da ergenler bir sorun yaşadıklarında onları “anlamayan” ebeveynleriyle konuşmuyor, onların fikirlerini veya desteklerini almıyorlar. Ebeveynleri olarak yetişkinlerin çocukları ile kıyaslandığında tecrübeleri elbette daha fazla. Çocuklardan ebeveynlerini çoğu zaman duymaları ve onlara ayak uydurmaları bekleniyor.
Peki, bazı zamanlarda ebeveynler ve çocuklar rolleri değiştirse ne olur?
Çocuğun dünyasını örneğin sosyal medyayı ya da bilgisayar oyunlarını bilmeyen ebeveyn, çocuğundan ona bunları öğretmesini istese işler nasıl ilerler? Paylaşımlar artmaz mı? Kontrol etmek kolaylaşmaz mı? Ebeveyn öneride bulunduğunda “Ama öyle değil, sen bilmiyorsun.” cümlesini duyma ihtimali azalmaz mı? Çocuklardan beklenen, ebeveynleri eski bir hikâye anlattıklarında merakla dinlemeleridir. Aynı merakı çocuğunun ilgilendiği bir oyuna ya da videoya göstermenin ne çok destekleyici tarafı olur.