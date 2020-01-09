‘Biz Böyleyiz’in galasında neler oldu?

Hümeyra, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Engin Öztürk ve Meriç Aral’ın oynadığı, Caner Özyurtlu’nun yönettiği ‘Biz Böyleyiz’in galası önceki akşam Maslak Uniq’te yapıldı.

Berrak Tüzünataç’ın 2 aydır aşk yaşadığı Berk Suyabatmaz da geceye geldi. Ama sevgililr aynı kareye girmemek için akla karayı seçti. Berrak özel hayatına dair soruları yanıtlamadı.

İşte galadan notlar:

Gupse Özay ile Barış Arduç birlikte fotoğraf çektirmedi. Gupse, evliliğe dair sorulara “Şu an öyle bir durum yok” yanıtını verdi.

Hülya Avşar: Teklif gelmiyor

Hülya Avşar, “Sinema filmi teklifi gelmiyor, zaten bana uygun bir senaryo göremiyorum” dedi.

Serenay Sarıkaya: Her eleştiriyi dikkate alırsam ...

Serenay Sarıkaya sosyal medyada aleyhinde yapılan yorumlar için “Her eleştiriyi dikkate alırsam sağlıklı bir yaşam sürdüremem” diye konuştu.