‘Biz Böyleyiz’in galasında neler oldu?
10 ocak’ta vizyona girecek ‘Biz Böyleyiz’in galasına yıldız yağdı. Hakan Kırarslan/ POSTA
Hümeyra, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Engin Öztürk ve Meriç Aral’ın oynadığı, Caner Özyurtlu’nun yönettiği ‘Biz Böyleyiz’in galası önceki akşam Maslak Uniq’te yapıldı.
Berrak Tüzünataç’ın 2 aydır aşk yaşadığı Berk Suyabatmaz da geceye geldi. Ama sevgililr aynı kareye girmemek için akla karayı seçti. Berrak özel hayatına dair soruları yanıtlamadı.
İşte galadan notlar:
Gupse Özay ile Barış Arduç birlikte fotoğraf çektirmedi. Gupse, evliliğe dair sorulara “Şu an öyle bir durum yok” yanıtını verdi.
Hülya Avşar: Teklif gelmiyor
Hülya Avşar, “Sinema filmi teklifi gelmiyor, zaten bana uygun bir senaryo göremiyorum” dedi.
Serenay Sarıkaya: Her eleştiriyi dikkate alırsam ...
Serenay Sarıkaya sosyal medyada aleyhinde yapılan yorumlar için “Her eleştiriyi dikkate alırsam sağlıklı bir yaşam sürdüremem” diye konuştu.