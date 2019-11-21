‘Biz Böyleyiz’in tanıtım videosu çok beğenildi: Kahkaha dolu hesaplaşma
Berrak Tüzünataç ile Melikşah Altuntaş’ın hikayesini yazdığı ‘Biz Böyleyiz’in tanıtım videosu çok beğenildi.
Berrak Tüzünataç ile Melikşah Altuntaş’ın hikayesini, Caner Özyurtlu’nun senaryosunu yazdığı ‘Biz Böyleyiz’in çekimleri bitti.
Geçmişle mizahi bir dille hesaplaşma
Kadroda Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Hümeyra, Boran Kuzum ve Berrak Tüzünataç var. Caner Özyurtlu’nun aynı zamanda yönetmenliğini de yaptığı film; eski arkadaşların ellerinde büyüdükleri ‘Nezihe’nin (Hümeyra) rahatsızlanması üzerine yeniden bir araya gelmelerini, geçmişle hesaplaşmalarını mizahi bir dille anlatıyor.
https://www.instagram.com/p/B5FpA-QgVZ-/?utm_source=ig_web_copy_link
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