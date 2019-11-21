Berrak Tüzünataç ile Melikşah Altuntaş’ın hikayesini, Caner Özyurtlu’nun senaryosunu yazdığı ‘Biz Böyleyiz’in çekimleri bitti.

Geçmişle mizahi bir dille hesaplaşma

Kadroda Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Hümeyra, Boran Kuzum ve Berrak Tüzünataç var. Caner Özyurtlu’nun aynı zamanda yönetmenliğini de yaptığı film; eski arkadaşların ellerinde büyüdükleri ‘Nezihe’nin (Hümeyra) rahatsızlanması üzerine yeniden bir araya gelmelerini, geçmişle hesaplaşmalarını mizahi bir dille anlatıyor.

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