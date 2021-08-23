Biz bu savaşı birlikle kazandık!

İki ayrı T-kare kalıbı

Hafta ortasında Merkür-Neptün ve Venüs-Kiron karşıtlığı kesinleşiyor. Merkür-Neptün karşıtlığı asteroit Astrea ile bir T-kare açı kalıbı oluşturacak. Astrea aslında eyleme geçmemiz gereken durumlarda hiçbir şey yapmadan sonuna kadar beklemek ile ilişkilidir. Merkür düşünüp plan yapmak, detaylara inmek istiyor, Neptün onun dikkatini dağıtıyor, Astrea da harekete geçmesini engelliyor. Tıbbi astroloji gözüyle Merkür-Neptün sert açıları sinirlerle ilgili hassasiyetlere ve zihin dağınıklığına işaret eder. Toplumsal anlamda da benzer etkiler görülür. T-karenin kaçış yolu İkizler burcunda. İkizlerin iletişime, bilgi toplamaya önem veren doğası tam da çözümü gösteriyor. Bu hafta rahatsızlıklarımızı görmezden gelmeyelim. Elimizden geldiği kadar uzman kişilere danışmaya, kendimiz de bilgi toplamaya çalışalım. El becerileri gerektiren işlerde de yardım istemekten ya da yardım etmekten çekinmeyelim. İletişim Merkür'ün enerjisini iyileştirir, daha doğru çalışmasına yardım eder; hem bireysel, hem toplumsal anlamda...

Venüs ve Satürn'ün uyumlu açısı Kuzey Ay Düğümü ve Ceres ile de üçgen açı yaparak "büyük üçgen" adını verdiğimiz açı kalıbını oluşturuyor

Venüs-Kiron karşıtlığı da asteroit Hades-Kronos kavuşumu ile başka bir T-kare oluşturuyor. Venüs iyicil görüldüğünden Kiron ile karşıtlığı şifa getiriyor. Hades hekimlere ve sağlık çalışanlarına, Kronos ise bir konuda uzmanlaşmış kişilere işaret ediyor. Sağlık ordusu tüm gücüyle işbaşında. T-kare açı kalıbı zorlandıklarını, ama buna rağmen hizmetlerinden hiç ödün vermediklerini gösteriyor. Kişisel anlamda bizi çok fazla etkilemese de, T-karenin çözümüne işaret eden Oğlak burcu bizlerin de sağlık ordusunu destekleyebileceğini gösteriyor.

Oğlak planlama, düzen ve ortaya somut şeyler koymakla ilgilidir. Özellikle bu dönemde sağlık kurumlarına destek niyeti de taşıyarak gitmemiz çok şey fark ettirecek. Nereye nasıl gideceğini, sırayı nereden alacağını, tuvaletin nerede olduğunu sormaya çalışan bir kişiye bile yardım etmemizin orada çalışanlara ne kadar büyük bir destek olacağına inanamazsınız. Akış rahatlayacak, yalnızca bir şey sormak için danışmanın, bilgi işlemin, laboratuvarın, hemşirenin, hekimin kapısında bekleyen kişilerin sayısı sayenizde azalacak. Çalışanlar daha az kişiye yetişmek zorunda kalacaklar, daha rahat, daha anlaşılır ve daha güler yüzlü açıklamalar yapabilecekler. Yardım etmeye çalıştığınız için mutlu hissedecekler, takdir edildiklerini düşünecekler, daha iyi hizmet verme şevkleri artacak.

Gönlümüzden geçenleri eyleme dökmemizin zamanı

"Şehit" denince hepimizin içi titrer. Gelmiş geçmiş tüm şehitlerimiz, kaybettiklerimiz hâlâ içimizde sızı. Ruhları şad olsun! Osmanlı'nın son dönemindeki bitmek bilmeyen savaşlarda, dillere destan Çanakkale Savaşları'nda canını siper eden yüz binlerce canımız... Kurtuluş Savaşının tüm cephelerinde kanları canları sayesinde alnımızın akıyla çıktığımız tüm savaşlar ve son olarak son silkiniş Büyük Taarruz.

Tarafımız belli olsun! İçimizde tutuşan yangını, şehitlerimize beslediğimiz sevgimizi, saygımızı gösterelim ele güne. İkramlar yapalım, ağızlarında bulunsun diyelim. Ruhlarına hayır yapalım ama söyleyelim şehitlerimiz için olduğunu. Hiçbir şey yapamazsak iş yerinde arkadaşlarımızla analım şehitlerimizi. Tanıdık tanımadık herkes bilsin onlar için nasıl içimizin titrediğini, yollarından gitmeye ant içtiğimizi, asla unutmadığımızı, tek bir şehidimizin bile hiç aklımızdan çıkmadığını!

Büyük üçgenin Venüs-MC çizgisi Türkiye'den, tam İzmir'den geçiyor

Destek büyük üçgenden

Venüs-Satürn-Kuzey Ay Düğümü üçgeninin Venüs ayağı, yani MC Venüs çizgisi ülkemizden, tam İzmir'den geçiyor. Satürn gerekli azmi, sebatı katıyor Venüs'e, Kuzey Ay Düğümü de doğru yolun bu olduğunu gösterircesine destek veriyor. Birliğe, birleşmeye, birbirimize kenetlenmeye işaret ediyor. Şehitlerimizle ilgili gerçek hikâyeleri neredeyse hepimiz dinlemişizdir; bebeğini doğurur doğurmaz cepheye koşanlar, erkek kılığında kadınlar, yaşını büyütüp askere yazılanlar, neneler, dedeler, cephede nasıl tek ruh, hatta tek beden olup birbirlerinin elleri, kolları, gözleri oldukları. İşin sihri bu zaten! Biz bu kadar savaşı birliğimiz sayesinde kazandık. Savaşla yenemeyenler yıllarca saymakla bitiremeyeceğimiz fitneler yaptılar bizi bize düşürmek için. Şimdi şehitlerimizin huzurunda, şehitlerimizin hatırına bir olma, birbirimizin eli kolu olma, kenetlenme zamanı! Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla, birlikle kalmanız dileğiyle...

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Mehmet Akif Ersoy, İSTİKLAL MARŞI'ndan