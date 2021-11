Milli Piyango’nun Antalya’daki gezici bayilerinden Durmuş Ali Aydın (62), önce 22 yıl İskenderun ardından da son 16 yıldır Antalya’da bu işi severek yaptığını anlattı. Yazın kavurucu sıcaklarında kışın ise şiddetli yağmurlu havalarda talihini arayanlara şans oyunları sattığını aktaran Aydın, Milli Piyango'nun yeni dönemiyle birlikte yeni oyunlar ve yeni sistemi müşterilerine sık sık anlattığını söyledi. İnsanlarla iç içe kalarak iyi diyalog kurarak daimi müşterilerinin oluştuğunu belirten Aydın, işini severek yaparak kendini geliştirerek aranan bir kişi olunabileceğini vurguladı.

EMEKLİYİM AMA BAYİLİKBİR EK GELİR KAYNAĞI

Kazancının iyi olduğunu anlatan Durmuş Ali Aydın, “Normalde ben emekliyim. Buradan da ek gelir elde ediyorum. Allah bereket versin. Şu sıra en çok Kazı Kazan satıyoruz. Şehrin en güzel en işlek bölgesinde satış yapıyorum. Bu da benim için avantaj” dedi.

ÇÖPE ATILAN BİLETE ARABA PARASI ÇIKTI

1989 yılında büyük ikramiye verdiğini anlatan Durmuş Ali Aydın, şöyle konuştu: “Elektrik İdaresi’nin önünde bir çeyrek bir yarım olmak üzere 2 bilet satmıştım. Çekiliş ertesi liste istediler ben de verdim. Yarım bilete amorti çıkmış diyerek değiştirmişlerdi. Diğer çeyrek bileti de bakıp çöpe atmıştı. 50 metre oradan ayrılmıştım. Koşturarak adamın oğlu geldi. Çöpten bileti çıkararak tekrar kontrol etmiş. O bilete o zamanın parası bir araba parası çıkmıştı. Babasının dalgınlığına geldiği bileti oğlu çöpten çıkararak araba kazandılar. Yine son dönemde de üst üste 10 bin liralık ikramiyeler bu tezgahtan çıktı. İnsanlar kazanınca çok mutlu oluyorlar. Buna tanık olmak da bize keyif veriyor.”

BU İŞ DİKKAT GEREKTİRİYOR

Satış yaparken çok dikkatli olduğunu belirten Durmuş Ali Aydın, “Dikkatli olmazsanız bu iş kolay bir iş değil. Elimizdeki biletler ve kartlar sonuçta birer değer. Her türlü kişiyle karşılaşıyorsunuz. Aslında dışarıdan gördüğü kadar çok kolay bir iş değil. Dikkatli olmak gerekiyor. Müşteriler de bazen dalgın olabilir onları da uyarıp destek olmak bizim vazifemiz” diye konuştu.

BİZ BAYİLERİN İLK MÜŞTERİSİ KENDİSİDİR

Bazı dönemlerde kendinin de şans oyunları oynadığını belirten Aydın, “Her çekilişte bir piyango bileti alırım. Kazı Kazan paketini açınca da ilk ben şansımı denerim. Her ne kadar bu işin satışını yapsak da bayinin en büyük müşterisi kendisidir aslında” diye konuştu.

BİLET SONUÇLARINA DİKKATLİ BAKSINLAR

Durmuş Ali Aydın, oyunseverleri bilet kontrolü konusunda da şöyle uyarıyor: “Müşteriler dikkatle bakmadan bazen biletleri yırtıp çöpe atıyorlar. Ben de sürekli uyarıyorum. Oyun kurallarını sık sık anlatıyorum. Yine de herkese tek tek yetişmek güç. Gerekirse vatandaş cep telefonundaki Milli Piyango uygulamasından da sonuçları QR kodu ile kontrol edebilir. Hemen hızlıca bakıp bir şey çıkmadı diye acelece atmasınlar.”

OYNADIĞI KUPONU KAFASINDA ÇEVİREN BİLE VAR

Aydın son olarak da oyun oynayanların şans getireceğine inandığı inanışları anlattı: “Bileti kafasının üstünden döndürerek alan, Kazı Kazan oynarken dua eden, tuttuğu takımın şehrinin plaka numarasını seçen, doğum tarihini bilette bulmaya çalışan… Her türlü inanışı olan insan bizden oyun oynuyor. Oyun çeşitleri de çoğaldığı için bu konuda daha rahatız. Talep her bütçeye göre değişebiliyor. Bizde de her bütçeye göre bir oyun var” dedi.