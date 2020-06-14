Biz evdeydik onlar sokakta. Üç aydır haftanın yedi günü çalıştılar

Kargo sektörü pandemi sürecinden nasıl etkilendi?

Kargo sektörü bu süreçte ticaretin sürekliliğini sağladı. Ev karantinası sürecinde temel ihtiyaçların dahi internet üzerinden sipariş edilmesi, temizlik maddelerine yoğun talep olması ve yeni hobilerin edinilmesi ile birlikte kargo sektörünün işleri yoğunlaştı. Kapasitenin üzerinde çalışılması gecikmelerin yaşanmasına yol açtı. Bu dönemde müşterilerimizin kapılarında bizler için bırakılmış notları görmek çok motive ediciydi.

Kargoların alıcıya ulaştırılması noktasında aldığınız hijyen tedbirleri neler?

Alımdan teslimata kadar dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Aktarma merkezlerimizde işyeri hekimlerimiz kişisel tedbirler konusunda çalışanlarımıza uyarılarda bulunuyor. Tüm şubelerimize personellerimiz için el dezenfektanı, tek kullanımlık maske ve eldiven gönderdik. Her teslimat sonrası eldivenlerin atılmasına özen gösteriyoruz. Ayrıca personellerimizin sağlık durumunu da düzenli olarak takip ediyoruz.

Yapılan denetimlerde kargo şirketleri nasıl bir sınav verdi? Bir elemanınız günde ortalama kaç teslimat yapıyor?

Sektör denetimi yapılıyor ancak bu süreçte çok fazla kişiye ulaşılması sebebiyle hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığını korumak için aldığımız tüm önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını bizler de denetledik. Pandemi öncesi teslimatla ilgili sayı vermek daha kolaydı ancak şuan bir sayı vermek imkansız gibi görünüyor. Yeni personel alımlarıyla çalışanlarımızın yükünü hafifletiyoruz.

BİZ EMANETÇİYİZ, EMANETİNİZİ SİZE ULAŞTIRMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Süreçte ne gibi zorluklar yaşadınız?

Bizler emanetçiyiz ve aldığımız bir ürünü yerine vaat ettiğimiz sürede ulaştırmak için çalışırız. Ancak bu süreçte çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığına bir zarar gelmemesi için bütün tedbirleri alarak araçlarımızı ve kargoları dezenfekte ederek teslim ettik. Sektördeki bu talep yoğunluğunu da göz önünde bulundurunca ister istemez bu durum biraz stres yaşattı.

Covid-19 süreci kargo şirketlerinin çalışma sistemini nasıl dönüştürdü?

Aras Holding olarak Jetizz hızlı teslimat modeline geçtik, bu bir ilk. Jetizz, yeni nesil teknolojiler kullanarak ürünleri saatler içerisinde teslim etmemizi sağlıyor. Jetizz’i tercih eden kurumsal firmalar, kargolarını müşterilerine gün içerisinde istedikleri saat diliminde teslim ettirebilecekleri gibi alıcılar da teslim saatlerini değiştirebilme olanağına sahip.

Hızlı teslimat modeli ve akşam ve hafta sonu teslimatları satış oranlarını etkiledi mi?

Pandemi süreciyle birlikte internet üzerinden alışverişlerin artması ve evden çalışma sistemine geçilmesiyle birlikte tüm özel hizmetlerimizde artış oldu. Gün içi ve hızlı teslimat hizmetlerimize talep arttı. Sokağa çıkma yasağına rağmen haftanın yedi günü saat 23:00’e kadar hizmet vererek bizi tercih edenlerin hayatını kolaylaştırmaya çalıştık.