Magazin Biz Size Döneriz filminin oyuncu kadrosu! Biz Size Döneriz filminin konusu

Biz Size Döneriz filminin oyuncu kadrosu! Biz Size Döneriz filminin konusu

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Biz Size Döneriz filminin oyuncu kadrosu! Biz Size Döneriz filminin konusu

Bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak olan Biz Size Döneriz filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. 2017 yılı yapımı dram/komedi türündeki Biz Size Döneriz filminin oyuncuları ve Biz Size Döneriz filmi konusu merak ediliyor. Biz Size Döneriz'in başrolünde birçok ünlü isim yer alıyor. İşte Biz Size Döneriz filminin oyuncu kadrosu ve Biz Size Döneriz'in konusu haberimizde...

19 Mayıs 2021, Çarşamba 18:47 Son Güncelleme:
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Gençlik komedi filmi olan Biz Size Döneriz filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 2017 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini ise Doğa Can Anafarta yapıyor. İşte Biz Size Döneriz filmi oyuncu kadrosu ve konusu...

BİZ SİZE DÖNERİZ OYUNCU KADROSU

Biz Size Döneriz'in başrollerini Hande Soral, Bestemsu Özdemir, Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram paylaşıyor.

BİZ SİZE DÖNERİZ FİLMİNİN KONUSU

Film üniversiteden yeni mezun olmuş altı gencin iş ararken hayata tutunma ve kendilerini bulma çabasını ele alıyor. ‘Biz Size Döneriz’ filmi, Akın, Lale, Defne, Yusuf, Nur ve Cahit adında üniversiteden yeni mezun olmuş altı yakın arkadaşın İstanbul’da iş bulma ve hayatlarındaki en ciddi başlangıçlar için ilk adımlarını atma hikayesini anlatıyor. Yeni mezun her gencin iş görüşmelerinde yaşadıklarını başarılı tespitlerle anlatan film, bu dönemde yaşanan aşkları, gençlik heyecanlarını, ihanetleri de işin içine katarak, gençlerin kendilerini bulma hikayesini beyazperdeye taşıyor.

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