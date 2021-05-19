Gençlik komedi filmi olan Biz Size Döneriz filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 2017 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini ise Doğa Can Anafarta yapıyor. İşte Biz Size Döneriz filmi oyuncu kadrosu ve konusu...

BİZ SİZE DÖNERİZ OYUNCU KADROSU

Biz Size Döneriz'in başrollerini Hande Soral, Bestemsu Özdemir, Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram paylaşıyor.

BİZ SİZE DÖNERİZ FİLMİNİN KONUSU

Film üniversiteden yeni mezun olmuş altı gencin iş ararken hayata tutunma ve kendilerini bulma çabasını ele alıyor. ‘Biz Size Döneriz’ filmi, Akın, Lale, Defne, Yusuf, Nur ve Cahit adında üniversiteden yeni mezun olmuş altı yakın arkadaşın İstanbul’da iş bulma ve hayatlarındaki en ciddi başlangıçlar için ilk adımlarını atma hikayesini anlatıyor. Yeni mezun her gencin iş görüşmelerinde yaşadıklarını başarılı tespitlerle anlatan film, bu dönemde yaşanan aşkları, gençlik heyecanlarını, ihanetleri de işin içine katarak, gençlerin kendilerini bulma hikayesini beyazperdeye taşıyor.