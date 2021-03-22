Biz zaten her şeyi konuşuyoruz!

Çocuğunuza bir şey anlatmak ya da ifade etmek istediğinizde söylediklerinizin ona ulaştığını anlamanın en kolay yolu ona soru sormaktır. Sakın “Anladın değil mi?” ya da “Beni anlıyorsun değil mi?” demeyin. Söylediklerinizin karşılığını alabilmek için kullanacağınız en etkili soru “Duydukların hakkında ne düşünüyorsun?” ve türevleri olabilir. Böylece ne anladığını ve ne kadarını anladığını takip edebilirsiniz.

SİZE İFADE ETTİKLERİNİ YARGILAMAYIN

Çocukların zihinlerindeki cümle kapasiteleri yaşlarına göre değişkenlik gösterir. Dolayısıyla her ne hakkında konuşuyorsanız bunu ifade etmenin en kısa yolunu bulmak zorundasınız. Uzun cümleler daha iyi anlattığımızı sanmamıza neden olsa da çocuklarımızın sadece kafasını karıştırır. Özellikle kuralları ya da önemli temaları konuştuğumuzda bu kafa karışıklığı bizim en büyük düşmanımız haline gelmeye hazır bekler.