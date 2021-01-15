Bizi daha iyi hissettiren uygulama: Studio+canlı

BİZE İYİ GELENİ KEŞFEDECEĞİMİZ YÜZLERCE CANLI ETKİNLİK

Mindfulness’tan meditasyona, yogadan nefese kadar iyi yaşamın pek çok kategorisinde uzman eğitmenlerden dilersek birebir, dilersek grup eşliğinde dersler alabileceğimiz, eğitmenler ile canlı görüşmeler yapabileceğimiz mobil uygulama Studio onbinlerce kullanıcısıyla, Türkiye’nin iyi yaşam STUDIO’su olmaya aday.

AYNI ALANLA İLGİLENEN İNSANLARI BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Her seviyeye uygun, farklı kategorilerde uzmanlarla, o konuya ilgi duyan insanlarla birlikte canlı görüntülü grup dersleri yapabildiğimiz tek uygulama Studio+’da iyi yaşam için aradığımız pek çok konu ve isimi içinde barındırıyor. Studio+ iyi yaşamı 360 derece kapsamak üzere, Mindfulness ile birlikte Meditasyon, Yoga, Kişişel Gelişim ve Koçluk, Fitness, Beslenme ve Diyet, Aile ve Çocuk Kategorileri ile hizmet veriyor.

ÖZENLE SEÇİLMİŞ UZMANLAR

7 aşamalı bir süreçten geçirilerek özel olarak seçilen 200’den fazla uzmanın ders verdiği Türkiye’nin mobil iyi yaşam platformu, kişiyi tanıyan ve ona özel içerik sunabilen dinamik teknolojisi ve mobil uygulama alt yapısı ile her zaman her yerde kullanım kolaylığı sağlıyor.

BİNLERCE İNSAN HER GÜN TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK CANLI İYİ YAŞAM PLATFORMU STUDİO’DA BULUŞUYOR

Fiziksel mekanda etkinlik yapmanın zor olduğu, evlerimize kapandığımız bu süreçte zamanımızı en iyi şekilde değerlendirebilmemiz için Studio+ harika bir fırsat sunuyor. Zamansızlık, üşengeçlik, egzersizlerin gözümüzde büyümesi, nereden başlayacağımızı bilememek gibi bahanelerle ertelediğimiz “iyi yaşam”a bebek adımları ile başlamamızı sağlıyor.



