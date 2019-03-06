Bizimkiler'in Abbas'ı korkuttu

Bir süre önce felç geçiren ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hikmet Karagöz, Taksim Metrosu'nda yürüyen merdivenlerden inerken düştü. Kaşından ve yanağından yaralanan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu

06 Mart 2019, Çarşamba 09:49 Son Güncelleme:
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Bizimkiler'in Abbas'ı korkuttu

Olay, Beyoğlu Taksim Metrosu'nun yürüyen merdivenlerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, metroya binmek için yürüyen merdivenlerden inmeye çalışan Bizimkiler dizisinin Abbas'ı ünlü oyuncu Hikmet Karagöz bu sırada takılarak düştü. Hikmet Karagöz, kaşından ve yanağından yaralandı.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞ YAPTI

Daha önce felç geçiren Hikmet Karagöz ayağa kalkmakta zorlanınca sağlıkçı olduğu öğrenilen bir vatandaş ilk müdahaleyi yaptı. 

Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, diğer vatandaşların da yardımıyla hava alması için metro istasyonundan dışarı çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. 

DURUMU İYİ

Müdahalenin ardından oyuncu ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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