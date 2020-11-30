Türkiye Bizlerin sesi oldu

Bizlerin sesi oldu

Türkiye

Bizlerin sesi oldu

Yazılı basınımızın değerli gazetesi POSTA’ya, çeyrek asırdır her gün kamuoyunu aydınlatmak için emek harcadığı, şoför esnafımızın da sorunlarını dile getirdiği, basın camiamızda daha uzun yıllar ses getireceği yıllar diliyorum. Şoför esnafımız adına, bizlerin de sesi olduğu için tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Posta Gazetesi 25. yılı özel eki // Fevzi Apaydın

30 Kasım 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Özellikle pandemi sürecinde yolcu sayısının azalması, maliyetlerin artması, okulların kapanması gibi gelişmeler ve tedbirlerle birlikte, taksici, dolmuşçu, servisçi, halk otobüsçü gibi tüm şoför esnafımız zor günlerden geçti ve geçiyor. Bu süreçte devletimizden taleplerimiz, dile getirdiğimiz şoför camiamızın yaşadığı sorunlar gibi basın açıklamalarımıza yer verdiği için de ayrıca teşekkür ediyor, uzun yıllar bu tutumda, şoför esnafının yanında olacaklarını temenni ediyorum.

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