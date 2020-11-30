Bizlerin sesi oldu

Özellikle pandemi sürecinde yolcu sayısının azalması, maliyetlerin artması, okulların kapanması gibi gelişmeler ve tedbirlerle birlikte, taksici, dolmuşçu, servisçi, halk otobüsçü gibi tüm şoför esnafımız zor günlerden geçti ve geçiyor. Bu süreçte devletimizden taleplerimiz, dile getirdiğimiz şoför camiamızın yaşadığı sorunlar gibi basın açıklamalarımıza yer verdiği için de ayrıca teşekkür ediyor, uzun yıllar bu tutumda, şoför esnafının yanında olacaklarını temenni ediyorum.