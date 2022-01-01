Cezmi Baskın, Tuğba Çom, Fatih Topçuoğlu gibi isimlerin yer aldığı Bizum Hoca 2 filminde aşkın, neşenin, nefretin, tutkunun en absürdü yaşanır. Bizum Hoca 2 filminde Karadeniz’de hepsi farklı farklı inatçı olan kadınların, erkekleri diz çöktürme çabaları yer alır.

BİZUM HOCA 2 FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2020’de vizyona giren Bizum Hoca 2 filminin çekimleri, Trabzon’un köylerinde tamamlandı.

BİZUM HOCA 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Yılmaz Okumuş ile Serkan Acar’ın yönetmenliğini üstlendiği Bizum Hoca 2 filminde Tuğba Çom, Cezmi Baskın, Onur Dilber, Fatih Topçuoğlu ve Seymen Aydın gibi isimler yer alıyor.

BİZUM HOCA 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Karadeniz’de aşk, nefret, neşe ve tutku da Karadenizce yaşanır… Her duygunun en absürdü vardır. Hepsi ayrı ayrı inatçı olan Karadeniz kadınının erkeğini diz çöktürme çabası ve erkeklerin de kadınları abluka altına alarak direnişlerini kırma uğraşları, Bizum Hoca 2 filminde ele alınmaktadır.

BİZUM HOCA FİLMİNİN İLK SERİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bizum Hoca filminin ilk serisi 2014 yılında vizyona girmişti. Bizum Hoca filminde; eğitimini bitirememiş olmasına karşın kendini yetiştirmiş bir Karadenizli bir hocanın hikâyesi anlatılıyor. Din alimliği üzerine bildiği her şeyi İslam aydını olan babası Ahmet Fevzi Hoca'dan öğrenen Bizum Hoca, eşi Makbule'yi ebediyete uğurladıktan sonra hayatına kimseyi sokmamıştı.

Yaşadığı yerde herkesin akıl danıştığı bir insan olan Bizum Hoca, şen-şakrak ve esprili birisi olarak biliniyor. Diğer taraftan da İslam dininin maneviyatına odaklanan Bizum Hoca, cemaatine dinde iyi ahlaklı ve vicdan sahibi bir insan olmanın en az ibadet etmek kadar önemli olduğunu ve evrensel bir değer olduğunu öğütler.

Fakat cemaatin içinde Bizum Hoca'nın bu söylediklerine katılmayanlar da vardır. Bizum Hoca'nın imamlığı sona erip de Ekrem Hoca'nın imamlığı başlayınca alıştıkları düzene kavuştuğunu hisseden cemaat rahat bir nefes alır. Çünkü Bizum Hoca'nın insanca yaşamak için verdiği toplumsal mücadele ve ezber bozan sözleri onlara korkutucu gelmektedir.

Diğer taraftan yöreye kurulacak olan HES inşaatına karşı çıkan Bizum Hoca, savunduğu düşünce sebebiyle, dini kendinden farklı algılayan Ekrem Hoca'yla bu zeminde de çatışır...

Yemyeşil ve saf Karadeniz coğrafyası gibi bir karakteri olan Bizum Hoca, sözlerine saygı duyulan, çevresinde herkesin sevdiği bir adamdır. Doğaya büyük bir sevgi ve hayranlık besleyen ve hoca, aynı zamanda sözlerini çeşitli dini vecizlerle de süsleyen tipik bir Karadenizli'dir... Yönetmenliğini Serkan Açar ve Yılmaz Okumuş'un yaptığı filmde, başrol Cezmi Baskın'a Levent Ülgen, Mehmet Usta, Serhat Özcan gibi isimler eşlik etti.