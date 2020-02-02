Black Eyed Peas sahnesinde Tommy Hilfiger rüzgarı esti

Will.i.am, TommyXRossignol limitli seri koleksiyondan sweatshirt ve Tommy Jeans bere ile sahneye çıktı. Grubun diğer üyesi apl.de.ap, Hilfiger Collection’dan blok renkli, armalı deri ceket giydi. Taboo ise TommyXLewis koleksiyonundan fitilli kadife bomber ceket ve siyah polar eşofman takım giydi.

TommyXRossignol, Hilfiger Collection, Tommy Jeans ve TommyXLewis koleksiyonları halen dünya çapındaki seçili mağazalarda ve internette satılıyor.

Tommy Hilfiger hakkında

Aralarında TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS’in de bulunduğu bir marka portföyüne sahip olan Tommy Hilfiger, lüks giyim, tasarım ve yaşam tarzı ürünleri alanında dünyanın en tanınmış gruplarından biridir.

Grup, erkekler için tailored ve spor giyim koleksiyonları, kadınlar için hazır ve spor giyim koleksiyonları, çocuk giyim, denim, iç giyim (bornoz, ev ve uyku giyim dahil), ayakkabı ve aksesuar alanında üstün kaliteli ürünlerin tasarımına ve pazarlanmasına odaklı faaliyet gösteriyor. Ayrıca seçkin lisansörleri aracılığıyla gözlük, saat, parfüm, mayo, çorap, küçük deri eşyalar, ev eşyaları ve valiz gibi tamamlayıcı yaşam tarzı ürünleri sunuyor. TOMMY JEANS ürün grubunda kadın ve erkekler için jean ve ayakkabılar, aksesuar ve parfümler yer alıyor.

TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS markaları altında satılan ürünler, TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS mağazalarından, seçkin çok katlı mağazalardan ve diğer online kanallardan oluşan geniş bir ağ aracılığıyla ve ayrıca tommy.com üzerinden dünyanın her yanında müşterilere sunuluyor.



