Black Friday kampanyalarında nelere dikkat etmeli?

Covid-19 salgını nedeniyle fiziksel mağazalara karşı temkinli yaklaşan tüketiciler, salgın öncesi dönemde güçlü sinyaller veren çevrimiçi alışverişlerin müthiş bir ivme yakalamasını sağladı. Zaruri ürün ve hizmet satmayan işletmelere getirilen kısıtlamalar, geleneksel yöntemler ve fiziksel mağazalar aracılığıyla satış yapan tüccarların da e-ticarete yönelmesini sağladı.

Bu yıl birçok çiçeği burnunda e-ticaret sitesi ve çevrimiçi satıcı muhtemelen en büyük indirimli satış dönemini Black Friday 2020 ile yaşayacak. Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, COVID-19 salgınıyla ortaya çıkan “Yeni Normal Düzen” nedeniyle daha çok çevrimiçi satıcının ve alıcının ortaya çıktığına dikkat çekti ve özel indirim ve satış günlerinde başarılı olmak için gerekenleri şöyle açıkladı: “Markaların bu dönemdeki kampanyalarını, tüketicileri ürün ve hizmetleri hakkında yeterli seviyede bilgilendirecek, lojistik süreçlerini sipariş yoğunluğundan etkilenmeyecek şekilde kurgulamaları gerekiyor. Black Friday gibi küresel çaptaki indirim günlerinden en büyük faydayı sağlamak için e-ticaret altyapısının ulusal ve küresel yönergeleri uyumlu olması önemli. Ayrıca e-ihracat yapanların da hedeflenen yabancı pazarlar özelinde iyi bir strateji ve planlama yapmaları şart.”

Tüketicilerin merakla beklediği Black Friday’de satışları artırmanın yolu iyi kurgulanmış bir kampanya yürütmekten geçiyor. Uzmanlara göre, tüm e-ticaret sitelerinin ve çevrimiçi pazar yerlerinin sansasyonel indirimler duyurduğu Black Friday’de, tüketici ilgisini cezbedecek bir kampanyanın iyi bir fikre dayanması gerekiyor. Fikrin tüketiciye doğru şekilde aktarılmasını sağlayacak yaratıcı tasarımlar ve içeriklerin hazırlanması, hedef kitleye uygun medya planlaması yapılması başarılı bir kampanya oluşturmak için dikkat edilmesi gerekenlerin başında geliyor.

Black Friday gibi özel alışveriş günlerinin e-ticaret sitelerine ve pazar yerlerine satış vaadi öylesine büyük ki, birçok marka bu potansiyeli yakalamak için tüketiciyle aceleci şekilde etkileşime giriyor. Tüm platformların indirimli satış yaptığı bu dönemde, tüketicilerin kafaları karışıyor ve normal şartlarda değerlendirecekleri teklifleri etkileşim mesajlarının karmaşıklığı ve çok sesliliği nedeniyle es geçebiliyor. Bu dönemde aceleyle verilen reklamların tüketicileri cezbetmek yerine itebileceğine dikkat etmek gerekiyor.

Black Friday 2020’de hangi kategoriler öne çıkacak?

Geçtiğimiz yıl Black Friday alışveriş günlerinde Türkiye’de toplam 2 milyon 265 bin adet ürün satıldı. Bu sayı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 artış gösterdi. En çok satılan ürün kategorileri ise giyim ve kozmetik oldu. Corona virüs salgınının etkisiyle, tüketicilerin Black Friday 2020’de çok daha fazla ürün satın almaları bekleniyor. Bu yıl Black Friday alışveriş günlerinde elektronik, perakende, ambalajlı hızlı tüketim ürünleri ve kozmetik kategorilerinin öne çıkacağını öngörülüyor.



