Black Panther 2'de Rihanna yokmuş
Rihanna’nın önümüzdeki yıl Atlanta’da çekimine başlanacak ‘Black Panther 2’de (Kara Panter 2) yer alacağı iddiaları asılsız çıktı.
25 Kasım 2020, Çarşamba 09:27 Son Güncelleme:
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Google’da yapılan araştırmada sanatçının adı, yapımın cast’ının içinde yer alıyordu. Michael B. Jordan, Letitia Wright, Danai Gurira ve Lupita Nyong’o’nun oynadığı filmin başrolü Chadwick Boseman’ın geçtiğimiz yaz hayatını kaybetmesinin ardından senaryonun yeniden yazıldığı öğrenildi. Projenin, 2022’de vizyona girmesi planlanıyor.
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