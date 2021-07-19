Marvel Sinematik Evreni'nin filmi, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nda (Captan America: Civil War) yaşanan olayların sonrasında geçiyor. Filmde Scarlett Johansson, Natasha Romanoff'u yani Black Widow'u canlandırıyor. Natasha filmde çocukluk ailesiyle yeniden bir araya geliyor ve Dreykov (Ray Winstone) liderliğindeki eski bir Sovyet suç çetesini deviriyor.

Filmin alt planlarından biri, Kahramanların Savaşı'ndaki barış anlaşmalarını ihlal ettiği için hükümet tarafından aranan Natasha'yı yakalamaya çalışan ABD'li general Thaddeus Ross'a odaklanıyor.

ÖZGÜR VE ZARAR GÖRMEMİŞ

Filmin doruk noktasında Natasha, "Red Room" (Kırmızı Oda) diye bilinen ve kötü karakterin artık ortadan kalmış olan karargahının yeriyle ilgili Ross'u uyarıyor. ABD ordusu yaklaşırken Natasha da nihayet Ross ve adamlarıyla yüzleşmeye hazır görünüyor. Bununla birlikte, film zamanda iki hafta ileri atlayıp Natasha'yı açıklanamaz biçimde özgür ve zarar görmemiş halde gösteriyor.

'KASITLIYDI'

The Wrap'a konuşan Shortland işte bu boşluğu ele aldı. Yönetmen, "Kasıtlıydı çünkü seyircinin bir diğer dövüşle yorulması yerine akılda Natasha'nın nasıl kurtulduğu sorusunu bırakmak istedik. Siz, 'Hünerlerini nasıl kullandı?' sorusuyla zirvede kalın istedik. Çünkü bunu yaptı. Ben muhtemelen bu durumdan pazarlık ederek kurtulduğunu söylerdim. Ama bilemem." dedi.