Bilim & Teknoloji BlackBerry, klasik telefonlarına desteği kesiyor

BlackBerry, klasik telefonlarına desteği kesiyor

Bilim & Teknoloji

BlackBerry, klasik telefonlarına desteği kesiyor

BlackBerry, BlackBerry OS veya BB10 OS kullanan klasik telefonlar için desteğini sonlandırdığını açıkladı. 4 Ocak’tan itibaren, bu telefonlara artık konfigürasyon hizmetleri sağlanmayacak.

01 Ocak 2022, Cumartesi 10:11 Son Güncelleme:
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BlackBerry, tüm klasik telefon modeller için resmi desteğini sonlandırdığını duyurdu. Yeni duyuruyu bu hafta başlarında paylaşan şirket, BlackBerry OS veya BB10 OS çalıştıran telefonları artık desteklemeyecek. Ayrıca cihazların mobil hat veya WiFi bağlantılarının işlevsel kalması için yeni bir güncelleme paylaşılmayacağı konusunda uyarıda bulunan şirket, Android işletim sistemine sahip eski cihazların desteğini ise 4 Ocak 2022'de sonlandıracak.

Yeni duyuru ile klasik BlackBerry telefonlarının arama, hücresel veri, SMS ve acil servis arama işlevlerini kaybedecek. Cihaz sahiplerinin tüm verilerini yedeklemeleri öneriliyor.

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