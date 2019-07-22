Blade filminin başrolü Mahershala Ali kimdir?
Dünyaca ünlü Oscar ödüllü müslüman aktör Mahershala Ali, Marvel'ın 4. Aşama filmlerinden olan "Blade" yeniden uyarlamasında başrolü oynayacak. Peki Mahershala Ali kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mahershala Ali'nin hayat hikayesi...
Marvel'ın yeni Blade'i ünlü oyuncu Mahershala Ali oldu. Bu haberin ardından Marvel'ın yeni Blade başrolü Mahershala Ali internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Mahershala Ali kimdir? İşte Mahershala Ali hakkında merak edilenler…
MAHERSHALA ALİ KİMDİR?
Mahershala Ali 16 Şubat 1974 Kaliforniya’da doğdu. 2016'da Juan karakterini canlandırdığı Ay Işığı filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre'ye aday olmuş, SAG Ödülünün ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülünün ise sahibi olmuştur. 89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
Müslüman oyuncu Mahershala Ali Amatus Sami-Karim ile evlidir. Eşi, kedisinin adını ünlü müzisyene ithafen ve aynı zamanda Kur'an'da adı geçen Nas koymuştur. 24 Şubat 2017 tarihinde eşi, Bari Najma adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Marvel patronu Kevin Feige, Ali'nin Yeşil Rehber filmindeki rolüyle Oscar'ı kazanmasının ardından Marvel ile iletişime geçtiğini söyledi. Ali'nin Blade karakterini canlandırmak konusunda istekli olduğunu söyleyen Feige, çalışmaların hemen başladığını dile getirdi.
FİLMOGRAFİ
2003 Making Revolution - Mac Laslow
2008 Umi's Heart - Ezra
2008 The Curious Case of Benjamin Button - Tizzy Weathers
2009 Crossing Over - Dedektif Strickland
2010 Predators – Mombasa
2012 The Place Beyond the Pines – Kofi
2013 Go for Sisters – Dez
2014 Supremacy Rivers vekili
2014 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1 – Boggs
2015 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1 – Boggs
2016 Kicks – Marlon
2016 Gubagude Ko – Ochoro
2016 Free State of Jones - Moses Washington
2016 Ay Işığı – Juan
2016 Hidden Figures - Jim Johnson
2017 Roxanne Roxanne – Cross
2018 Green Book - Don Shirley
2018 Spider-Man: Into the Spider-Verse - Aaron Davis / The Prowler
2019 Alita: Battle Angel – Vector