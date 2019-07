Blade filminin başrolü Mahershala Ali kimdir?

Marvel'ın yeni Blade'i ünlü oyuncu Mahershala Ali oldu. Bu haberin ardından Marvel'ın yeni Blade başrolü Mahershala Ali internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Mahershala Ali kimdir? İşte Mahershala Ali hakkında merak edilenler…

MAHERSHALA ALİ KİMDİR?

Mahershala Ali 16 Şubat 1974 Kaliforniya’da doğdu. 2016'da Juan karakterini canlandırdığı Ay Işığı filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre'ye aday olmuş, SAG Ödülünün ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülünün ise sahibi olmuştur. 89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Müslüman oyuncu Mahershala Ali Amatus Sami-Karim ile evlidir. Eşi, kedisinin adını ünlü müzisyene ithafen ve aynı zamanda Kur'an'da adı geçen Nas koymuştur. 24 Şubat 2017 tarihinde eşi, Bari Najma adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Marvel patronu Kevin Feige, Ali'nin Yeşil Rehber filmindeki rolüyle Oscar'ı kazanmasının ardından Marvel ile iletişime geçtiğini söyledi. Ali'nin Blade karakterini canlandırmak konusunda istekli olduğunu söyleyen Feige, çalışmaların hemen başladığını dile getirdi.

FİLMOGRAFİ

2003 Making Revolution - Mac Laslow

2008 Umi's Heart - Ezra

2008 The Curious Case of Benjamin Button - Tizzy Weathers

2009 Crossing Over - Dedektif Strickland

2010 Predators – Mombasa

2012 The Place Beyond the Pines – Kofi

2013 Go for Sisters – Dez

2014 Supremacy Rivers vekili

2014 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1 – Boggs

2015 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1 – Boggs

2016 Kicks – Marlon

2016 Gubagude Ko – Ochoro

2016 Free State of Jones - Moses Washington

2016 Ay Işığı – Juan

2016 Hidden Figures - Jim Johnson

2017 Roxanne Roxanne – Cross

2018 Green Book - Don Shirley

2018 Spider-Man: Into the Spider-Verse - Aaron Davis / The Prowler

2019 Alita: Battle Angel – Vector