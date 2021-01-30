Bled pastası tarifi: Bled pastası nasıl yapılır?
Slovenya'nın Bled şehrinde yer alan bir otelin şefi tarafından icat edilmiş bu enfes pasta kendine hayran bırakacak lezzette. Pasta sevenler Bled pastası nasıl yapılıyor merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz Bled pastası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
30 Ocak 2021, Cumartesi 11:06 Son Güncelleme:
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Evde kolaylıkla deneyebileceğiniz Bled pastası tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için Bled pastası tarifi arıyor ya da Bled pastası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bled pastası yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası...
Bled pastası tarifi
Bled pastası malzemeleri
- 1 paket tuzsuz milföy hamuru
- 8 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 su bardağı krema
Birinci karışım için:
- 10 adet yumurta sarısı
- 2,5 su bardağı un
- 1+1/4 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı vanilin
- 3/4 su bardağı süt
- 1 adet vanilya çubuğu
İkinci karışım için:
- 5 su bardağı süt
- 5 su bardağı su
- 3 yemek kaşığı vanilin
Üçüncü karışım için:
- 10 adet yumurta beyazı
- 1+3/4 su bardağı pudra şekeri
Bled pastası yapılışı
Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. 20x40 santimetre ölçülerindeki fırın kabının tabanını ve üstünü örtecek kadar milföy hamurunu ayırın. Hamurları çatalın ucuyla delip 10 dakika kadar fırınlayın ve kenara alın. Birinci karışımdaki tüm malzemeleri mutfak robotunda karıştırın. İkinci karışımdaki malzemeleri bir tencerede birleştirin. Orta ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında ocaktan alın. Birinci karışımı ikinci karışıma ekleyip karıştırın ve yeniden ocağa alın. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Üçüncü karışım için yumurta beyazlarını kar gibi olana kadar çırpın. Pudra şekerini yavaş yavaş ekleyerek sertleşene kadar çırpmaya devam edin. Yumurta beyazlarını da tenceredeki muhallebiye yavaşça karıştırarak söndürmeden ekleyin. Kızarttığınız milföylerle fırın kabının tabanını kaplayın. Üzerine hazırladığınız sıcak karışımı döküp buzdolabına kaldırın. Kremayla pudra şekerini çırpıp krem şanti haline getirin. Buzdolabından çıkardığınız tatlının üzerine krem şantiyi yayın. Pişirdiğiniz diğer milföyleri de pastanın üzerine dizin. Üzerine pudra şekeri serpin. Kare kare dilimleyip servis edin.