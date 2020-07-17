Türkiye’de kripto para yatırımcılarını ve Blockchain girişimcilerini buluşturacak Blockchain Zirveleri yapmayı hedefleyen EAK Digital, ilk hamlesini özel Türkçe çevirilerle Nisan ve Haziran aylarında Blockdown 2020 3D Sanal Konferansla yaptı. Katılımcılarına 3D deneyimi yaşatan EAK Digital’in yatırımcıların sorularına cevaplar aradığı konferansına ilgi oldukça yoğundu. EAK Digital’in yeni ürünü olan 3D sanal konferansını geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Binance Borsası da kullanmıştı.

EAK Digital’in Türkiye’de yaptığı araştırmalarda sadece büyük şehirlerimiz değil, yerelde de birçok kripto para yatırımcısı bulunuyor İstanbul Finans Merkezi’nin hayata geçirilmesi için çalışmalar hızlanmışken Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin geçen yıl sinyallerini verdiği Merkez Bankası’nın Blockchain tabanlı kripto parası için çalışmalar da ivedilikle devam ediyor. Televizyonda da birçok finans bülteninde artık bitcoin güncel rakam ve değerlendirmeleri yapılıyor.

EAK Digital, dünyanın en büyük projeleri arasında yer alan, Neo, Crypto.com, Akoin, Coinmarketcap, Nexo, Conflux, Fleta, Bybit, Onchain, Travelbybit, Binance, Digitex, Monolith, Tomochain, Trustology, Tron, Maker, Sensorium, Network gibi Blockchain piyasasının bilinen şirketleriyle çalıştı.