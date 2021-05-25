Etkinlik Rehberi Blok sayma (Oyun)

Blok sayma (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Blok sayma (Oyun)

Hızlı şekilde sayıları parmaklarla göstermeye ve sesli şekilde ifade etmeye çalışmak beynin iki lobu arasında güçlü etkileşimlere sebep olur. Ayrıca çocuklar sayıları öğrenmeyi pekiştirir.

25 Mayıs 2021, Salı 12:12 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Renkli bloklar (veya düğme, ponpon, taş…) / Yaş: 5+


NASIL OYNANIR? 

Blokları sayılara göre yan yana gruplandırın. Çocuğunuzdan hızlı şekilde her blok grubundaki sayıyı sesli olarak söyleyip eş zamanlı olarak da parmaklarıyla göstermesini isteyin. Sayıların yerlerini değiştirmeniz (1,2,3… olarak değil de 3,1,2… şeklinde) oyunun zorluğunu arttırmanızı sağlar.

Yazarlarımızdan
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