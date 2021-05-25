Blok sayma (Oyun)

MALZEMELER

Renkli bloklar (veya düğme, ponpon, taş…) / Yaş: 5+





NASIL OYNANIR?

Blokları sayılara göre yan yana gruplandırın. Çocuğunuzdan hızlı şekilde her blok grubundaki sayıyı sesli olarak söyleyip eş zamanlı olarak da parmaklarıyla göstermesini isteyin. Sayıların yerlerini değiştirmeniz (1,2,3… olarak değil de 3,1,2… şeklinde) oyunun zorluğunu arttırmanızı sağlar.