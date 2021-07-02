‘Blue Boy’ 100 yıl sonra evine geri dönüyor

İngiliz ressam Thomas Gainsborough’nun başyapıtı “The Blue Boy”, gelecek yıl geçici olarak Londra’daki The National Gallery’ye geri dönecek.

Artnews’te yer alan habere göre galeri yetkilileri, dün sanat eserinin İngiltere’de en son görüldüğü günden 100 yıl sonra eve geleceğini duyurdu.

O dönem gazeteler tarafından ‘dünyanın en güzel resmi’ olarak tanımlanan eser, 1901 senesinde Amerikan demiryolu patronu Henry E. Huntington tarafından 78 bin dolara satın alınmıştı. Londra galerisinin eser için 1922'deki veda gösterisi, ABD'li bir işadamına satıldıktan sonra 90.000 ziyaretçiyi çekti.

BİR SÜRE İNGİLTERE'DE SERGİLENECEK

Gainsborough’nun tablosu, o günden beri Amerika’nın Kaliforniya eyaletindeki The Huntington Art Gallery’de sergilendi ve hiçbir müze ya da galeriye ödünç olarak verilmedi.

Şu anki Ulusal Galeri direktörü Dr Gabriele Finaldi, çalışmanın Gainsborough'u "en iyi göz kamaştırıcı" olarak gösterdiğini söyledi. Dr Finaldi, "Gainsborough'nun The Blue Boy'unun Ulusal Galeri'ye ödünç verilmesi gerçekten olağanüstü ve ziyaretçiler için eşsiz bir fırsat. Tarihi yankılar bakımından zengin, üstün bir denge ve zarafet tablosu olan The Blue Boy, şüphesiz İngiliz sanatının bir başyapıtıdır." dedi.

Karamsar bir kırsal manzaraya karşı mavi saten takım elbiseli genç bir adamı betimleyen tablonun, zengin bir tüccarın oğlu Jonathan Buttall'a ait olduğu düşünülüyor. Demiryolu öncüsü Henry Edwards Huntington tarafından satın alındı ​​ve ABD'ye götürüldü. O zamandan beri, San Marino, California'daki Huntington Kütüphanesi, Sanat Müzesi ve Botanik Bahçeleri'nde sergileniyor.

Mavi Çocuk İngiliz topraklarından ayrılmadan önce, o zamanki Ulusal yönetmen Charles Holmes, bir gün geri döneceği umuduyla resmin arkasına "Au revoir" yazdı.

"Gainsborough dikkat çekmeyi amaçladı ve koruma çalışmaları, bu gösteriye getirdiği inanılmaz teknik beceriyi ortaya çıkardı."The Blue Boy, 25 Ocak-15 Mayıs 2022 tarihleri ​​arasında Londra'daki National Gallery'de sergilenecek.