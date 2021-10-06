Milyarder Jeff Bezos'un uay araştırma şirketi Blue Origin, Star Trek dizisinde 'Kaptan Kirk'i canlandıran 90 yaşındaki Kanadalı aktör William Shatner'i uzaya göndermeye hazırlanıyor. BBC World'de yer alan habere göre şirket, Shatner'in 12 Ekim'de Teksas'tan havalanacağını bildirdi. Shatner, ayrıca uzaya çıkan en yaşlı kişi unvanını alacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Shatner, "Uzun zamandır uzay hakkında bir şeylerden haberdarım. Şimdi kendi gözlerimle şahit olma fırsatı buluyorum. Ne harika şey" dedi. Blue Origin'in New Shepard roketiyle düzenleyeceği ikinci insanlı uçuşa katılacak olan Shatner'e üç kişi daha eşlik edecek.

Bezos, temmuz ayında düzenlenen bir önceki uçuşta kardeşi, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki bir öğrenci ile beraber uzaya çıkmıştı. Ekim ayındaki uçuşun da önceki gibi yaklaşık 10 dakika sürmei bekleniyor. Uçuşta mürettebat, dünyanın 100 kilometre üzerinde bulunan ve en yaygınca bilinen uzay sınırı olan Karman Hattı'nın hemen ötesine çıkacak.

Öte yandan Blue Origin, misyon ve uçuş operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Audrey Powers'ın uçuşa katılacağı, ayrıca eski bir NASA mühendisi ve klinik araştırmalarda uzmanlaşmış bir yazılım şirketinin kurucu ortağının da yer alacağını olacağını duyurdu.

2013'te Virgin Galactic'in teklifini geri çevirmişti

Kanadalı bir aktör olan Shatner, 1960'larda orijinal Star Trek TV dizisinde USS Enterprise'dan Kaptan James T. Kirk'ü canlandırmış ve daha sonra devam filmlerinde de rol almıştı. 2013'te Shatner, Richard Branson'ın Virgin Galactic şirketiyle uzaya çıkma teklifini geri çevirmişti.

The Sun gazetesine yaptığı açıklamada Branson, Shatner'in bunu uçuş korkusu nedeniyle kabul etmediğini öne sürmüştü, ancak 2011'de Shatner'in açıkladığına göre Branson, aktörden uçuş için para istemişti.

Shatner, Branson'a "Yukarı çıkıp bunun için ödeme yapmamı istedi ve ben de dedim ki: 'Sen bana ödeme yap ve ben de çıkayım. Hayatımı büyük bir meblağ riske atacağım' fakat teklifimi kabul etmedi" ifadelerini kullanmıştı.