Blue Origin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ilk astronot ekibini 20 Temmuz’da uzaya uçuracağını ve onlarla gidecek kişinin, müzayede ile satışa sunulan bilete en yüksek teklifi veren kişi olacağını açıklamıştı.

Açık artırmanın ilk aşaması gerçekleşti. Kapalı tekliflerin kabul edildiği bu süreç, 5 Mayıs’tan 19 Mayıs’a kadar sürdü. 136 ülkeden 5.000’den fazla kişi teklif gönderdi ve Blue Origin, çarşamba günü en yüksek teklifi 1.4 milyon dolar olarak açıkladı.

Ancak çarşamba günü açık artırmanın halka açık aşamasında birkaç saat içinde, en yüksek teklif 2.4 milyon dolara ve ardından 2.8 milyon dolara çıktı.

Blue Origin ile uzaya gitmek isteyenlerin daha yüksek bir fiyat teklif etmek için 10 Haziran’a kadar süreleri var. Ayrıca açık artırmanın son aşaması olarak uzay turizmi meraklıları, 12 Haziran'da çevrimiçi ve canlı bir şekilde de teklif verebilecekler.

En yüksek teklifi veren, Blue Origin’in Batı Teksas çölündeki uzay limanında 20 Temmuz’da Blue Origin’in New Shepard roketiyle Kármán hattına heyecan verici bir yolculuğa çıkacak.

Kármán hattı, atmosfer ile uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen hayalî bir hat. Yolculuk esnasında uzay turisti, Dünya’ya dönmeden önce kapsülün içinde kısa bir süre koltuğundan da ayrılabilecek.