Blue Origin, NASA’yı mahkemeye verdi

Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, NASA’ya ‘Human Landing System’ (İnsan İniş Sistemi) için dava açtı. Söz konusu şikayet, NASA’nın SpaceX’e verdiği Ay programı fonu için mahkemeye taşındı. Blue Origin’in şikayeti, SpaceX’in NASA ile olan sözleşmesinin duraklatılmasına ve NASA’nın 2024 yılında yapmayı planladığı Ay seyahatinin gecikmesine olanak tanıyabilir.

Blue Origin avukatları, Blue Origin’in geçen Cuma günü ABD Federal Alacaklar Mahkemesi’ne sunduğu şikayetinin koruyucu bir kararın arkasına gizlendiğini ancak Ay programı sırasında sunulan “NASA’nın yasa dışı ve uygunsuz teklif değerlendirmesine” bir meydan okuma olarak tanımlandığını söyledi.

Blue Origin sözcüsü, davayı “NASA ‘nın İnsan İniş Sisteminde bulunan satın alma sürecindeki kusurları düzeltme girişimi” olarak nitelendirdi ve şunları ekledi, “Rekabet yaratın ve Amerika için Ay’a güvenli bir dönüş sağlayın.”

NASA sözcüsü Monica Witt, Blue Origin’in davası hakkında NASA yetkililerinin şu anda davanın ayrıntılarını gözden geçirdiğini söyledi ve ekledi: “Ajans, mümkün olan en kısa sürede, Ay’a mümkün olan en kısa sürede ve güvenli bir şekilde geri dönme yolunda bir güncelleme sağlayacaktır. Bu Artemis altında mümkün.”

Artemis Moon programıyla NASA, 1972’den bu yana ilk insan aya iniş aracını inşa etmek için yalnızca bir şirket seçmek zorunda kaldığını, çünkü Kongre’nin NASA’nın program için talep ettiği miktarın yaklaşık dörtte birini finanse ettiğini dile getiriyor.

Blue Origin, SpaceX’in açıklanmasından iki haftadan kısa bir süre sonra, Nisan ayında Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi’ne (GAO) bir protestoda bulundu. Şirket NASA’nın programın şartlarını iptal etmesi veya değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca NASA’nın, Blue Origin ve Dynetics’e aynı fırsatları vermeden SpaceX’in teklifinin şartlarını haksız bir şekilde müzakere ettiğini iddia etti. GAO, Temmuz ayı sonlarında bu argümanları reddetti ve NASA’nın kararını adil ve yasal kabul etti.