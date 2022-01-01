Bilim & Teknoloji Bluetooth, Apple AirPods’ların gelişimini engelliyor mu?

Bluetooth, Apple AirPods’ların gelişimini engelliyor mu?

Bilim & Teknoloji

Bluetooth, Apple AirPods’ların gelişimini engelliyor mu?

Apple'ın akustikten sorumlu başkan yardımcısı Gary Geaves, AirPods'ları en iyi deneyimi sunacak hale getirmede kablosuz teknolojinin çok önemli olduğunu, Bluetooth'un sunduğundan daha fazla bant genişliği istediklerini belirtti.

01 Ocak 2022, Cumartesi 12:14 Son Güncelleme:
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Geaves'e göre AirPods 3, hazır hiçbir parça kullanılmadan tamamen özel yapım bileşenlerle üretildi. Apple mümkün olan en iyi ses kalitesini sunmak adına üzerine düşenleri eksiksiz yapmaya çalışsa da Bluetooth, AirPods'ların gelişimini sınırlayabiliyor.

Öte yandan Bluetooth'un ses kalitesini düşürüp düşürmediği sorulduğunda Geaves, standardı herkesin önünde eleştirmedi. Ancak Apple'ın Bluetooth'tan en iyi şekilde yararlanmaya konsantre olduğunu ve daha fazla bant genişliği istediklerini belirtti.

Geaves, tüketici kulak şekillerindeki çeşitliliğin, kendilerini temel AirPods modeline AirPods Pro'daki Adaptif EQ teknolojisini dahil etmeye yönlendirdiğini belirtiyor. Söz konusu özellik frekanslarda gerçek zamanlı oynamalar yaparak müziği kulağınıza göre otomatik olarak ayarlıyor.

 

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