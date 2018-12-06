BM Gazeteciler Cemiyeti Galasında THY damgası

THY New York Müdürü Cenk Öcal, kürsüde kazanan iki talihliye THY seyahat paketi ni sundu. Paket içinde iki kişilik business bileti ve 5 yıldızlı otelde konaklama bulunuyor.

Programa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ünlü Hollywood Aktörü George Clooney , gecede ödül alan Amal Clooney, BM görev yapan birçok ülkenin Büyükelçisi ve UNCA üyeleri katıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, insan hakları ve basın özgürlüğüne değinirken, BM Gazeteciler Cemiyetinin yaptığı çalışmalarada teşekkür etti.

En iyi Dünya Vatandaş ödülü alan Amal Clooney, Istanbuldaki Kaşıkçı cinayetinden bahsederek adaletin yerini bulmasını istedi. Ayrıca Clooney, Myanmar'da tutuklanan gazeteciler ile Iraktaki kurtardığı aktivist Nadia Muradın hikayesini gecede anlattı.