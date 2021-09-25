Dünya BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

25 Eylül 2021, Cumartesi 23:59 Son Güncelleme:
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İki devletli çözümü anlatmak için ABD'de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Guterres ve Tatar'ın ''Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulunduğu'' belirtildi.

Guterres, 27 Eylül pazartesi günü Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme de yapacak.

AA

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