BM (Birleşmiş Milletler) raportörleri, Suudi Veliaht Prensi Selman’ı Kaşıkçı‘nın köşe yazdığı Washington Post’un sahibi Bezos‘un cep telefonunun Hack’lenmesinden sorumlu tutuyor. Söz konusu iddianın nedeninin ise gazetenin Suudi kraliyetiyle ilgili yayınlarını etkilemek olduğu söylendi. ABD ve diğer ilgili yetkililerden derhal soruşturma talep etti.

Suudi kraliyetinin, İsrail’i NSO Grup’un ‘Pegasus’ isimli casus yazılımla vatandaşlarını takip ettiği ve Cemal Kaşıkçı cinayetinde de aynı teknolojiye başvurduğunu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Birleşmiş Milletler, Suudi kraliyeti tarafından dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos’un cep telefonunu Hack’lediğini iddia ediyor. Bezos, e-ticaretin bir numaralarından Amazon’un yanı sıra The Washington Post Gazetesi’nin de sahibi.

İlk olarak İngiliz The Guardian tarafından duyurulan ve 2018’de gerçekleşen olayda, Bezos’un cep telefonuna Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın (MbS) WhatsApp hesabından gönderilen virüslü bir video ile Hack’lendiğini ortaya çıkmıştı.

Ardından BM Yargısız İnfaz Özel Raportörü Agnes Callamard ile İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye basın açıklaması yaptı.

Bu iki rapörtör, daha önce de BM'nin Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürütmüştü.

The New York Times gazetesi, iki raportörün, hacklemenin nedenini, 'The Washington Post'un Suudi kraliyetiyle ilgili yayınlarını susturmak değilse bile etkilemek' olarak açıkladığını duyurdu.

2018'in başlarında Riyad, The Post'un Suudi kraliyetiyle ilgili yayınları ve özellikle de Cemal Kaşıkçı'nın MbS'yi eleştiren yazılarından rahatsızlığını dışavurmaya başlamıştı.

Bezos'un telefonunun hacklenmesinden 6 ay sonra da Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna çağrılarak Suudi ajanlarından oluşan bir ekip tarafından öldürülüp cesedi parçalara ayrılmış ve bulunmayacak hale getirilmişti. CIA, cinayet emrini MbS'nin verdiği sonucuna varmıştı.

Callamard ile Kaye de Bezos'un hacklenmesinde Selman'ın rolüne işaret eden bilgilerin ellerinde olduğunu söyleyerek ABD'den soruşturma talep etti.

"Suudi işi olduğuna dair suçlamalar ABD ve diğer ilgili yetkililerin derhal soruşturma açmasını gerektiriyor" diyen iki BM yetkilisi, Kaşıkçı cinayetinin ardından internette yürütülen Bezos karşıtı kampanyadan da Suudi tarafını sorumlu tuttu:

"Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetini soruşturması ve sorumluları yargılaması gereken dönemde, aslında, temelde The Washington Post'un sahibi olduğu için hedef aldığı Bezos ile onun Amazon'una karşı devasa bir online kampanya yürütmekle meşguldü."

Bezos'un hacklemeyle ilgili yaptırdığı araştırmayı ve sonuçlarını güvenilir bulduklarını belirten iki BM yetkilisi, araştırmaya göre videonun alan cihazın birkaç saat sonra davranışlarında anormal ve aşırı değişiklik meydana geldiğini, dışarı sızan veri düzeyinin 300 katına çıktığını aktardı. Bezos'un telefonunun İsrail casus yazılımıyla hacklenmiş olabileceğini kaydetti.

The New York Times, Bezos için FTI danışmanlık şirketinin hazırladığı araştırma raporunu gördüğünü, hackleme ve Kaşıkçı cinayetinden sonra da MbS'nin hesabından Bezos'a mesaj atılmaya devam edildiğini, bunların özel hayatının mahrem ayrıntılarını bildiğini gösteren şantajvari nitelikte olduğunu yazdı.