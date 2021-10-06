Dünya BM, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı

BM, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı

Dünya

BM, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı

BM, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

06 Ekim 2021, Çarşamba 23:53 Son Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Tüm ülkelerin anlaşmadaki hedeflerin karşılanmasına yönelik çabaları artırması gerektiğini belirten Dujarric, G20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmesi gerektiğini söyledi.

BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.

AA

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