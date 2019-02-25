BM Venezuela sınırındaki şiddet olaylarını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın Kolombiya ve Brezilya ile sınırının bazı noktalarındaki şiddet olaylarına dikkat çekilerek, "Bachelet, cuma ve cumartesi günü en az 4 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığının teyit edildiği olaylarda, Venezuela güvenlik güçleriyle hükümet yanlısı unsurların aşırı güç kullanımını özellikle kınıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelle Bachelet ise "İnsanlar vuruldu ve öldürüldü. Diğerleri de gelen raporlara göre gözlerini kaybetmek de dahil hiçbir zaman tamamen iyileşemeyecek şekilde yaralandı. Bunlar utanç verici sahneler. Venezuela hükümeti, (kolluk) güçlerinin silahsız göstericilere ve sıradan vatandaşlara karşı aşırı güç kullanımını durdurmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, hükümetten tansiyonu düşürmesini de istedi.

AA