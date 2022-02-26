BM: Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor

Grandi, 150 binden fazla Ukraynalı mültecinin yarısının Polonya´ya ve diğer yarısının ise Macaristan, Moldova, Romanya ve diğer ülkelere geçiş yaptığını vurguladı. Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, Ukrayna sınırına yakın Palanca köyü civarında çadır kent oluşturduklarını ve çatışmaların ilk gününde yaklaşık 4 bin Ukraynalı mülteciyi kabul ettiklerini belirtti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Ukraynalı vatandaşlara seslenerek Ukrayna´ya komşu ülkelerde visa başvurusu yapabileceklerini ifade etti. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı ve gümrük memurları, gece boyunca çocuklu kadınların sınırı geçmesi için yardımcı olduklarını belirtti.

DHA