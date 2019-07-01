BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba'nın, 29 Haziran'da BM Cenevre Ofisi'nde bir araya

geldiği SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü üyesi Mazlum Abdi ile örgütün “bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için” resmi bir törenle imza attığı skandal "eylem planı"nın detayları ortaya çıkmaya başladı.

AA muhabirine konuşan BM Cenevre Ofisi Genel Direktörünün Basın Sözcüsü Alessandra Vellucci, skandal planın "güvenlik sebeplerinden dolayı kamuoyuna duyurulmadığını" savundu.

Sözcü Vellucci, "Güvenlik nedeniyle sadece birkaç kişinin bu toplantıdan haberi oldu. Gizli tutulmasının tek sebebi bu." dedi.

Geçen yıllarda, BM Cenevre Ofisinde pek çok kez Suriye konulu toplantılar yapıldığının ve "düşman taraflar" katılmasına rağmen bu toplantıların günler öncesinden kamuoyuyla paylaşıldığının hatırlatılması üzerine Vellucci, "her toplantının kendine has özelliği olduğu" karşılığını verdi.

Vellucci, "Bu bir tercih değil. Bu bir güvenlik konusu ve biz de aslında güvenlik tavsiyelerini takip ediyoruz." diye konuştu.

ÜST DÜZEY BM YETKİLİLERİNDEN DAHİ GİZLENDİ

BM Cenevre Ofisinin üst düzey yetkililerinden biri ise toplantıdan kendisinin dahi haberdar olmadığını söyledi.

Yetkili, planın kapalı kapılar ardında gizlice yapılmasını ise "Sanırım planın imzalandığından emin olmak ve bunu sağlamak için basına duyurulmamış." değerlendirmesinde bulundu.

Skandal eylem plana ilişkin BM'nin paylaştığı fotoğraflardan, imza törenine sadece BM Cenevre Ofisinin resmi fotoğrafçısının alındığı anlaşılıyor.

Öte yandan, BM Cenevre Ofisine akredite bazı gazeteciler de planın Cenevre'de gizlice imzalanmasına rağmen New York'tan duyurulmasına tepki gösterdi.

Gazetecilerin, yarın yapılacak haftalık olağan basın toplantısında konuyu gündeme getirecekleri öğrenildi.

AA