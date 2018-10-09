Son dakika: BM'den Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çağrı
BM İnsan Hakları Ofisi, Türkiye ve Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ve öldürülme ihtimaline ilişkin derhal bir soruşturma başlatma ve bulguları kamuyla paylaşma çağrısı yaptı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolmasından ciddi endişe duyulduğu belirtildi.
Açıklamanın devamında ise, Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı yapılarak, iki ülkenin bir an önce Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında hızlı bir soruşturma yürüterek olayın aydınlatılması gerektiği dile getirildi.