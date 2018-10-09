Son dakika: BM'den Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çağrı BM İnsan Hakları Ofisi, Türkiye ve Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ve öldürülme ihtimaline ilişkin derhal bir soruşturma başlatma ve bulguları kamuyla paylaşma çağrısı yaptı