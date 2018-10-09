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Son dakika: BM'den Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çağrı

BM İnsan Hakları Ofisi, Türkiye ve Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ve öldürülme ihtimaline ilişkin derhal bir soruşturma başlatma ve bulguları kamuyla paylaşma çağrısı yaptı

09 Ekim 2018, Salı 12:13 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 12:39
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolmasından ciddi endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında ise, Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı yapılarak, iki ülkenin bir an önce Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında hızlı bir soruşturma yürüterek olayın aydınlatılması gerektiği dile getirildi. 


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