Dünya BM'den 'İdlib' raporu: Rusya, savaş suçu işledi

BM'den 'İdlib' raporu: Rusya, savaş suçu işledi

Dünya

BM'den 'İdlib' raporu: Rusya, savaş suçu işledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu hazırladığı raporda, "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" ifadelerine yer verdi.

02 Mart 2020, Pazartesi 14:35 Son Güncelleme:
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Esed rejimi ve Rusya'dan destek alarak başta İdlib olmak üzere pek çok noktada sivil halkı bombalamaya devam ediyor. Konuyla ilgili bir rapor hazırlayan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya'nın savaş suçu işlediğini belirtti. Raporda "Rusya Hava Kuvvetleri İdlib'de sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" ifadelerine yer verildi.

Raporda, "Suriye Demokratik Güçleri'nin (YPG/PKK) kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hakları ihlal edildi" denildi.

BM Komisyonu, aynı raporu Esed rejimi için de hazırladı ve "Esed rejimi Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işledi" dedi.

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