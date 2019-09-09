Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, iklim değişikliğinin insan hakları konusunda küresel bir tehdit haline geldiği uyarısında bulundu.

Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 42'nci oturumunun açılışında yaptığı konuşmanın önemli bir bölümünü iklim değişikliği konusuna ayırdı.

"İklim değişikliği, dünyanın her bölgesini etkileyen bir gerçek." diyen Bachelet, şu anda öngörülen küresel ısınma seviyesinin insani sonuçlarının felaket olacağı uyarısında bulundu.

DAHA FAZLA KATILIM ÇAĞRISI

Bachelet, iklim acil durumunun halihazırda küresel düzeyde keskin bir artış sağladığını vurgulayarak, Dünya Sağlık Örgütünün 2030-2050 yıllarında iklim değişikliğinin 250 bin ek ölüme neden olmasını beklediğini anımsattı.

İklim değişikliğinin insan hakları, kalkınma ve barışı baltaladığının altını çizen Bachelet, "Dünya, insan haklarına yönelik asla bu kapsamda bir tehdit görmedi. Bu, herhangi bir ülkenin, herhangi bir kurumun, herhangi bir politikacının kenara çekilebileceği bir durum değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, iklim değişikliğiyle mücadeleye daha fazla katılım çağrısında bulundu.

AA